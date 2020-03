President teeb virtuaalringkäigu Võrumaal

Virtuaalsel kohtumisel Võru linnapea Anti Allase ja abilinnapea Sixten Sillaga räägitakse sellest, milliseid meetmeid on Võru eriolukorraga seoses tarvitusele võtnud ja kuidas hakkama saadakse. Linn on koroonaviiruse Lõuna-Eesti epitsenter ja 25. märtsi hommiku seisuga oli Võru maakonnas 51 haigusjuhtu. Kuidas Lõuna-Eesti haigla toime tuleb, räägib haigla juhatuse liige Arvi Vask.

Kriis on mõjutanud nii ekspordiks kui siseturule tootvaid ettevõtteid ja erinevus seisneb vaid selles, et ühele tekitavad probleeme tõrked rahvusvahelistes tarneahelates ja teisele inimeste vaba liikumise lakkamine. Milline on okaspuupalkidest saetooteid valmistava ja oma toodangut rohkem kui 20 riigis müüva Toftani argipäev, räägib ettevõtte juht Martin Arula.