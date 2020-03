Jalutaja leidis Võrumaal haruldasi seeni

Nädalavahetusel Võru vallas metsas jalutamas käinud Lõuna-Eesti Postimehe lugeja leidis sealt hulga üliharuldasi seeni.

«Seent kaugemalt vaadates meenutas see kevadkogritsat, aga lähemale jõudes, sain aru, et see on midagi muud,» ütles Mati Kärbla ning lisas: «Kohe ei osanudki sellele nime anda, aga lugesin kokku ligi 70 seent ning hiljem teisest kohast veel viis.»

«Minu jaoks meenutas seene välimus šokolaaditorti ja kodus leidsin seenele ka internetist vaste – limatünnik,» rääkis Kärbla. «Kunagi varem pole sellist seent kasvamas näinud.»

Limatünnik on kuni kaheksasentimeetrise läbimõõduga, tumepruunide kortsus seintega viljakehaga veereservuaar. Väljastpoolt on seen sametjaspruun ja kortsuline, sisemus vesiselt sültjas.

Limatünnik kasvab peamiselt kuusemetsades samblasse varjunult märtsist maini, harva isegi jaanuaris ja veebruaris. Tänavu on limatünnikuid leitud ka Põlva vallast Kiidjärvelt ja möödunud aastal Räpina vallast. Kui 2015. aastal Tõrvas leiti paarkümmend limatünnikut, ütles bioloog Sander Laherand, et see on korralik leid. Seega on seekordne leid eriti tähelepanuväärne.

Limatünnik ei kõlba süüa ning seda korjata on keelatud. Mitu limatünniku kasvupaika on võetud looduskaitse alla. Leiukohast on keskkonnaagentuurile teada antud. Täpset asukohta esimese kategooria kaitsealuste liikide ohutuse huvides ei tohi avalikustata.