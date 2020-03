Eesti hangib Hiinast 11,4 miljoni dollari eest kaitsevahendeid

Aab sõnas, et isikukaitsevahendite tarnijaid on otsitud juba mõnda aega, kuid üksikud ettevõtted suudavad pakkuda piisavas koguses mõistliku hinnaga sertifitseeritud kaupa, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

"Äärmiselt pingelised läbirääkimised kestsid üle 12 tunni. Eestis alustasime tööd kell kolm öösel koos sotsiaalministeeriumi ja PERH-i spetsialistidega,“ rääkis Aab. „Edukate läbirääkimiste taga oli just Hiinas asuv Eesti saatkond. Nad aitasid muuhulgas selgeks teha, et tegu on usaldusväärse ettevõtjaga. Eriline tänu suursaadik Andres Ungale ja tema meeskonnale ning välisministeeriumile.“

Tehtud tellimus on suuremahuline, sest sisaldab nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade vajadusi. „Ainuüksi kaitsemaske tellisime 7,6 miljonit. Tellimusele lisandusid ka kindad, kaitseülikonnad, kaitseprillid ja teised kaitsevahendid,“ ütles minister. „Tellimuse kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit.“

Tellimus valmib 10-20 päevaga, kuid on tõenäosus esimene osa tarnest saada ka varem. Ministri sõnul on töös ka teisi väiksema mahuga tellimusi, et tagada kriitilised kaitsevahendid enne Hiina tarne saabumist. „Riskide hajutamiseks üritavad haiglad ja ministeeriumid hankida kaitsevahendeid erinevatelt pakkujatelt. Väiksemad kogused on juba kohale jõudnud ja laiali jaotatud,“ lisas Aab. „Kogu maailmas on suur nõudlus kaitsevahendite järgi, tavalised lepingud ja tarneahelad ei toimi. Seepärast tulebki kõike hankida erakorraliste tellimuste abil.“