Kriisi ajal saab panustada digikultuurile 

Algatusega «Saame suureks digitaalselt!» saab aasta lõpuni liituda kodulehel http://ev102.miljonpluss.ut.ee. See on järg Eesti Vabariik 100 programmi käigus alguse saanud avalikele artiklikampaaniatele, kus kahel varasemal aastal osales ligi 300 inimest. Teiste seas on kaasa löönud Andres Merits, Anu Realo, Els Heinsalu, Lauri Mälksoo, Margus Konnula, Meelis Friedenthal, Tuul Sepp ja paljud teised mõjukad teadlased ja ühiskonnategelased ning isegi Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

«Kahel eelneval aastal on kampaania andnud tulemuseks kokku 600 uut või märkimisväärselt täiendatud artiklit. Oleks muidugi kiusatus kutsuda kõiki panustama päevakajaliselt oluliste artiklitega, aga samal ajal vajavad katmist ka need teemad, mis parajasti ei põle. Soovime, et emakeelne infoallikas suudaks meile vastuseid anda kõigis ettetulevates küsimustes. Olgu need siis keskaja kirjandus, ilutaimed, robootika või e-õppe metoodika,» rääkis vikipedist Ivo Kruusamägi.