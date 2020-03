Regina Oja astus sammu maailma tipule lähemale

24aastane Võru Biathloni laskesuusataja Regina Oja vaatab möödunud hooajale tagasi positiivselt. «Kui tervikpilti hinnata, sai palju asju tehtud hästi ja saavutatud eesmärke, mis olid seatud ehk kaugemasse tulevikku,» ütles Oja.

Laskesuusatamise MK-etapil Sloveenias Pokljukas saavutasid võrukad Rene Zahkna ja Regina Oja paarissegateatesõidus suurepärase teise koha, lõpetades sellega Eesti koondise kümneaastase pjedestaalipõua. Sõidu võitis Prantsusmaa duo Emilien Jacquelin ja Anais Bescond, kellele Eesti paar kaotas vaid 5,9 sekundiga. Oluline on siinkohal märkida, et Oja tuli viimasest lasketiirust kolmandana, kaotades prantslannale 18,8 sekundiga, kuid eestlanna võimas viimane ring tõstis Eesti Austriast mööda, teiseks.

Suur töö kannab vilja

«Ma ei saaks öelda, et Pokljuka MK-etapi teine koht ning ühisstardist sõidus osalemine olnuks meeletult suur üllatus, sest selle nimel olen ma alati tööd teinud,» sõnas Oja, kelle suur töö on hakanud lõpuks vilja kandma.

Hooaja eelviimasel etapil Tšehhis Nove Mestos õnnestus Ojal esimest korda MK-sarjas jõuda ühisstardist sõitu, kus said õiguse omavahel mõõtu võtta tolle hetke 30 maailma paremat naislaskesuusatajat. Viimati sai eestlast ühisstardist sõidus näha 2015. aastal Pokljukas, kui sõitma pääses Roland Lessing.

«Arvasin, et see kõik võiks juhtuda ehk alles mõne hooaja pärast, kui ma päriselt selleks valmis olen,» tõdes Oja. «Kuid sellist asja nagu valmisolek vist ei olegi. Ma kasvan selle ala sees just vastavalt sellele, kuidas see mind õpetab ning mis olukordadesse mu paneb.»

Oja sõnul sai hooaja jooksul tehtud ka palju pisikesi vigu, mis said lõpuks otsustavaks. Hea tulemus aga sõltub ikkagi sellest, kas suusatamine ja laskmine mõlemad õnnestuvad. «Olin kogu hooaja ühtlaselt võimekas heade kohtade väljasõitmiseks, kuid kordagi ei saanud kahte asja omavahel klappima,» tunnistas Oja. «Samas õppisin kõige enam ebaõnnestumistest ja tagasilöökidest ning just need mind õige tee peale ka suunasid.»

«See hooaeg näitas, et üks asi on olla realist ja teada oma seisu. Teine asi on laskmine ja selle õnnetegur: kas märgid tulevad alla või ei tule. Kõigil on seal suured võimalused, ka minul,» rääkis Oja.

Eelmise hooajaga võrreldes tunneb ta end tunduvalt rahulikuma ja tasakaalukamana ning vaatleb olukordi adekvaatsemalt. Loomulikult seisab nüüd tema ees küsimus: mida uuel hooajal paremini teha?

«Ma arvan, et paremini tegemine ei hõlma ainult sporti ja uut hooaega, vaid iga asja saab paremini teha,» leidis Oja. «Oluline on vaid asjade tähtsuse järjekorda seadmine ja nende vajalikkuse nägemine.»

Nõrgad kohad vajavad tähelepanu

Uuele hooajale vastu minnes on Oja sõnul vaja jõuda selgusele, mis teda arendab ja mis hoiab tagasi. Sel hooajal nägi võrulanna mitmeid oma vanu, aga ka uusi nõrku kohti, mida arendada. Tuleb panna ka tähele, et ainult füüsiline võimekus ei taga alati laskesuusatamises edu, leidis ta.

«Märkasin, et pean olema siiralt rõõmus ja õnnelik ka oma igapäevaelus ning nautima oma valikuid. Ja see on midagi, mida ei saa teeselda või sundida, see kas on või ei ole nii.»