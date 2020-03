Ränkel lõpetas hooaja positiivse emotsiooniga

30aastane Raido Ränkel ütles, et on laskesuusatamise kasuks tehtud valikuga rahul. «Mulle meeldib väga, et tegin eelmisel kevadel sellise valiku. Kuigi läks, nagu arvasin: esimene aasta ei olnud lihtne, eriti just laskmise pool.»

Esimene aasta oli relvaga toimetamist väga palju, võib-olla seetõttu sai kannatada vähe füüsiline pool, ütles laskesuusataja Raido Ränkel.

Hooaeg algas Ränkelile Norras Sjusjøenis maailma tugevuselt teise sarja IBU Cupi etapil, kus peaeesmärk oli koguda piisavalt punkte, et saaks osaleda maailmakarikasarjas. Sellega sai ta hakkama. Hooaja jooksul tegi Ränkel 15 maailmakarika starti ja kehvematel puhkudel teenis laskmisel 12-13 trahvi, millega sai uut hooaega silmas pidades kõvasti kooliraha makstud.

«Kahe ala vahe seisnebki selles, et laskesuusatamises on vaja lisaks murdmaale teha ka treeninguid relvaga,» selgitas Ränkel.

Et laskmisega tuli alustada lausa nullist, kulus selle treenimisele debüüthooajal põhirõhk. «Esimene aasta oli relvaga toimetamist väga palju, võib-olla seetõttu sai kannatada vähe füüsiline pool,» arvas ta.

Hooaja viimane võistlus Soomes Kontiolahtis oli Ränkeli laskesuusakarjääri parim: ta sai sprindis 64. koha. Kuid selle kõrval on veel olulisem tõik, et Ränkel lasi esimest korda puhtalt püstitiirus, mis oli just sel hooajal olnud tema suurim murelaps. «Mulle meeldib, et sain esimese hooaja lõpetada nulliga, et suutsin just püsti nulli lasta,» rääkis ta.

​Ränkel leiab, et siit saab ainult edasi minna. «Kindlasti tuleb ka uus hooaeg, sest näen potentsiaali, et kui laskmine ja suusasõit välja tulevad, võib esiviieteistkümne kohtade eest võidelda küll,» on Ränkel optimistlik. On tal ju murdmaasuusatamisest ette näidata sprindi 15. koht.