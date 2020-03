Välisreis kupatas Tallinnast Võrumaale maapakku

«Mul on Rõuge vallas teist aastat maakodu ja kui selgus, et peab koduseks jääma, tulime Tallinna asemel pigem siia,» sõnas Jüristo. «Meil oli Praxises juba paar nädalat tagasi kokkulepe, et kui keegi tuleb välisreisilt, püsib ta igaks juhuks kaks nädalat kontorist ja kolleegidest eemal. Nüüd on asjad muidugi üldiselt ka sinna jõudnud.»

Puhkusereisilt karantiini

Jüristo käis ka ise hiljuti pikalt plaanitud puhkusereisil. Tagasiteel koju rändas ta läbi mitme lennujaama ning sestap ei olnud enam küsimustki, et tuleb jääda mõneks ajaks koju karantiini. Ja kuna tema lapse kool on ka suletud, sättisid nad elu sisse Võrumaal, kus saab tööd, õppimised ja muu vajaliku tehtud.

Rääkides kaugtööst, ütles Praxise juht, et tegelikult on suurem osa tema tööst ka tavalisel ajal arvuti taga. Sestap pole eriti vahet, kas ta teeb seda Tallinnas või Rõuges. «Kui tulin maale, suurendasin oma mobiilse interneti paketi 14 Gb peale ja seni on kõik sujunud. Eks netikoosolekute pidamisega peab veidi harjuma, aga lapse kooliga võrreldes on see kõik väike mure.»

Eelmisel nädalal käis ta korra Sänna külast läbi ja rääkis seal (turvaliselt ohutus kauguses) kohaliku Leiutajate külakooli vedajatega. «Nende jaoks pole suurt midagi muutunud. Aga tavakoolide õppekavade ja -tegevuse ümberkohendamine koduõppele on ikka tõsise segaduse tekitanud. Loodetavalt siiski hakkab ka see tasapisi rööpasse saama,» rääkis Jüristo.

Ta mainis, et tema naabrid Rõuge kandis on ümberkaudu pigem vanemad inimesed. Nii et kokku saamine ei ole hea plaan, aga õnneks on välja mõeldud telefon. Muide, Võrumaal maakodus olles osales ta eelmisel nädalal ka Kuku raadio saate «Poliitikaguru» tegemises.

Suhtleb iga päev sõprade-tuttavatega

Jüristo tunnistas, et sotsiaalselt ta eriti distantseerunud ei olegi. Suhtleb iga päev sõprade-tuttavatega, ajab tööasju. «Arutame naabri Kaljuga telefonitsi, et kas tema ka nägi neid esimest kahte toonekurge ja et kas ta teab, kelle koer see on, kes mulle õue peale tuli ja enam ära ei taha minna,» kõneles Jüristo.

Tema sõnul on praegu sotsiaalset suhtlemist vaat et tihedaminigi kui varem. «Oma emaga räägin sagedamini kui normaalsetel aegadel,» ütles ta «Poliitikagurus».