Grillimeister: pole pidu, pole sissetulekut

«Keldris on mõni konserv ja moos ning külmkapis piisavalt süüa. Elu läheb edasi,» sõnas üle Eesti tuntud grillimeister, Lande Grillikoja peremees Tarmo Märss. «Üldiselt pole olukord meie jaoks väga drastiliselt midagi muutnud. Tegeleme kevadiste toimetustega: ka nendega, mis oleks pidanud ära olema tehtud kaks-kolm aastat tagasi. On tekkinud aega ja kiiret pole kusagile.»

Märss ütles naljaga pooleks, et ainuke segav faktor on lapsed. «Pool päeva kulub iga päev nendega tegelemisele ja nende õpetamisele. Kõige hullem on, et ei tea isegi, pole kuulnud, pole näinud. Kuna lapsi on kolm, peab õpetajaametit pidama kolmel eri tasemel ja lugematutes erinevates ainevaldkondades,» muigas pereisa. «Kuna arvutite hulk on piiratud, jõuab mõne lapse kodutöö vahel alles hilja õhtul õigesse keskkonda – meilile, Stuudiumisse või mujale suhtluskanalisse. Magusam osa päevast kulub lastega toas istumisele.»