Kriisiaeg pööras koolis kõik mustrid pahupidi

Reaalainetega kergem

Videosilla abil antavas tunnis on õpetaja sõnul küll näha, kes on kohal ja kes puudub, kuid võrreldes klassiruumiga, on distantsilt palju keerulisem aru saada, kas õpilased ka mõttega aine kallal on. «Küsin pisteliselt kõiki ja saan aru, kas ta mõtleb kaasa või mitte,» selgitab Jacobson. «Usaldus peab olema ja gümnaasiumirahvas peab juba olema selline, kes mõistab, et seda kõike on vaja. Ja nad on sellised.»

Lisaks telefonile on õpetajal tunni andmiseks vaja arvutit, et kasutada e-õppeks vajalikke materjale. «Mul on kasutada Foxcademy, eestlaste tehtud matemaatika, füüsika ja keemia veebiõppe portaal, kus kõik olemas: teooria, näited, ülesanded, harjutamisvõimalused... Minul on ikka väga mugav.»

Värska gümnaasiumi õpetajad aga suhtlevad omavahel programmi MS Office 365 vahendusel, kus käivad koosolekud, rühmatöö ja planeerimine.

Koolimaja on asendamatu

Kui koolid on teise kriisinädala lõpuks uue olukorraga harjuma hakanud, tekib küsimus, kas normaalse elu taastumisel ongi enam koolimaja vaja? «On küll,» vastab Külli Jacobson. «Mul läheb õpilastega suhtlemine nii lobedalt ainult tänu sellele, et õpilasi tunnen. Nad saavad vabalt öelda, et räägin liiga kiiresti, et seleta seda veel ja nüüd läks pilt täitsa uduseks. Inimeste tundmaõppimiseks on koolimaja ikka vaja.»

Samuti on kinnitust leidnud, et ükski salvestatud videokursus ei suuda asendada elusat õpetajat, kes õpilast suunab ja edasi aitab. «Matemaatikat on lihtsam niimoodi õpetada, aga mõni teine aine vajab rohkem kontakti, käelist tegevust, koos ühes ruumis olemist. Loodan, et see saab varsti läbi, sest see on ikka sõna otseses mõttes väga eri olukord,» lausub Jacobson ja lisab naerdes, et üks asi meeldib talle selles eriolukorras aga tõesti: «Ma olen tunnis koduriietes, dressides. See on suur eelis.»