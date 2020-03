Mereli Mändmets: suvetööga ei tohi lapsi praegu ähvardada

Kuidas mõjub muutunud koolielu laste psüühikale?

Eks kõik on ärevad. Kui täiskasvanutele on olukord keeruline, siis kindlasti mõjutab see ka lapsi. Kõige raskem on taluda piiranguid sotsiaalsel läbikäimisel. Seetõttu palun, et klassijuhatajad leiaksid võimalusi teha kas või korra nädalas veebipõhine klassijuhatajatund või klassiarutelu, et lapsed saaksid rääkida, kuidas neil kodus läheb, mida nad tunnevad ning mis küsimused on tekkinud. Psühholoogiliselt toetab ka see, kui kuuled teisi kogemas samu tundeid.

Lapsed tunnevad hirmu. Infot viiruse kohta on palju ja võimendatakse traagilisemaid juhtumeid, mis hakkavad lapsi ka «kummitama». Seetõttu on ülioluline lastega rääkida. Ausalt ja avatult. Ja mitu korda, sest samad hirmud kerkivad korduvalt. Andke märku, et tundeid väljendada on igati aktsepteeritav.

Kas segadust arvestades on õigustatud jätta õpilasi suvetööle või klassikursust kordama, kui nad kevadega järele ei jõua?

Järeleaitamiseks on väga paindlikke viise. Ei ole nii, et kui asjad tegemata, jääd suvetööle või klassikursust kordama. Paraku olen näinud, et selle esimesega ähvardatakse lapsi juba praegu. Ma ei saa seda heaks kiita!

Aeg esitab väljakutseid nii õpilastele kui täiskasvanutele. Põhjusi, miks üks või teine asi koolitöös on jäänud tegemata, võib olla väga erinevaid. Kõike ei saa taandada laiskusele või saamatusele. Õnneks saab koolis palju õpilase toetamiseks ära teha, kui selgitatakse välja, millest on puudujäägid tekkinud, kus on see koht või takistus, millest edasi õpilane enam ainet omandada ei suutnud.

Koolide tugispetsialistid –eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid – saavad siin õpilast erialaste meetmete ja võtetega toetada. Koos aineõpetajaga tuleks koostada õpilasele personaalne kava, kuidas teda teadmiste omandamisel toetada. Oluline on, et laps saaks selgeks oskused ja teadmised, milleta järgmistel aastatel edasi ei saa. Individuaalne õppekava on ka selles mõttes paindlik, et lubab õpilase järgmisse klassi üle viia ajal, mil õpilane on kavas kirjeldatud eesmärgid täitnud.

Millised võiksid olla need positiivsed asjad, mida kriisist tulevasse ellu kaasa võtta?