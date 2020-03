Küsitlus: kuidas olete eriolukorraga kohanenud?

MEHIS VISNAPUU, noortalunik

«Kõige suurem probleem on töötajate tervise hoidmine. Oleme töö ümber korraldanud nii, et inimesed puutuksid minimaalselt kokku. Tõrge on tekkinud loomade realiseerimisel: ära on öeldud müük Türki.

Kui see olukord kestab pikemat aega, avaldab see kindlasti ettevõtte tegevusele olulist mõju. Muus osas jätkub tavapärane valmistumine kevadhooajaks. Kõige tähtsam ongi hetkel inimesi hoida, sest asendustööjõudu leida on pea võimatu.»

Ave Kruusmaa. FOTO: Maarius Suviste

AVE KRUUSMAA, õpetaja

«Elan maal kevade tärkamise keskel, oma hoovis liiguvad ainult oma pere liikmed, kass ja koer. Vanavanemad, kes igal laupäeval on harjunud saunas käima, peavad nüüd mõnda aega leppima duši all käimisega, ka poodi pole soovitanud neil minna. Teeme seda nende eest ise. Sõpradega suhtlen virtuaalselt.

Mul on nüüd enda kodukontorinurk. Loovusainete õpetajana raalib pea kogu aeg, kuidas lastele anda elulisi ülesandeid, mis oleksid mitte koorem, vaid abiks ka vanematele, kellel lasub hetkel suurem koormus. Kriisiolukord ja madalseis on loomingulisele mõtlemisele ja eneserealiseerimisele alati hästi mõjunud, seda on tõestanud juba vanad filosoofid. Püüangi seda aega võtta katsumuse, mitte kannatusena ning hoida füüsist ja vaimu värskena.»

Heino Laiapea. FOTO: Marko Saarm/Sakala

HEINO LAIAPEA, pensionär

«Ära on jäänud foorumitel, konverentsidel ja spordivõistlustel osalemine. Seetõttu on piisavalt aega metsas küttepuid teha, kasemahla juua ja üldse maal värskes õhus liikuda.

Loobun augustis Venemaal künni-MMi külastamisest. Ära jäänud Eesti spordivõistlusi pole õige edasi sügisesse lükata, sest siis on juba uued. Samuti ei sobi maamess septembrisse. Kui juba eriolukord, siis olgu täielik!»

Eve Demitševa. FOTO: Maarius Suviste

EVE DEMITŠEVA, talupidaja

«Suurte raskustega. Olen sunnitud olema kodus karantiinis, kuna mu terviseseisundi tõttu on viirus eluohtlik. Probleemiks on talutoodangu müük. Tavaliselt käisid tarbijad talus kauba järel, aga nüüd peab mõtlema, kuidas kaup klientidele kätte toimetada.