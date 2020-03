Päästjatel oli tegemist nii põlengute kui õlireostusega

26. märtsil kell 08.48 tuli päästjatele väljakutse Rõuge valda Misso alevikku, kus koormaga veoauto oli kraavi vajunud. Päästjad likvideerisid süttimisohu ja lekke ning vabastasid tee liikluseks. 26. märtsil kell 16.49 teatati, et Võru linnas Sulevi tänaval on ruumides suits. Kohapeal selgus, et pelletikatla suitsugaasid olid juhitud vanasse kivikorstnasse, kus oli süttinud tahm. Suits sattus ruumidesse korstnasse sisse põlenud augu kaudu. Päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektor Roman Abubikirov juhib tähelepanu, et pelletil töötavale küttekoldele on vaja happekindlat korstent ja vana kivikorsten selleks ei sobi. Happeliste suitsugaaside tõttu vana kivikorsten laguneb ja muutub tuleohtlikuks. Tuleohutuse seaduse alusel tuleb küttesüsteem projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatus või muu õnnetus.