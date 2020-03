Päästjad hakkavad kontrollima lõkke tegemise korra järgimist

Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida, teatas ameti pressiesindaja. Samuti teavitavad päästjad inimesi avalikus ruumis viibimise piirangutest.

"Ilus kuiv ilm meelitab inimesi loodusesse, aga paneme südamele, et hooletul grillimisel või lõkketegemisel võivad olla väga tõsised tagajärjed," sõnas päästeameti vastutav korrapidaja Toomas Kääparin. "Samuti tuletame inimestele meelde, et õues viibides tuleb piirduda kas ainult oma kaaslase või lähima perekonna seltskonnaga ning hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet."

Lahtist tuld ei tohi kunagi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada liiva või veega. Samuti tuleb olla ettevaatlik, et lõkkest ei süttiks kulu. Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud. Viimasel kahel nädalal on Eestis olnud juba 65 metsa- ja maastikupõlengut, millest mõned on olnud ulatuslikud.