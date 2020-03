Turvatöötaja päästis Võrus põlevast eramust naise

Turvaettevõtte G4S juhtimiskeskus sai reedel kell 10.51 tulekahjuhäire Võrus asuvasse eramusse paigaldatud suitsu- ja vinguandurilt. Kuna G4S-i kõnedele eramajast ei vastatud, saadeti olukorda kontrollima patrull. Kell 11 sündmuskohale jõudnud turvatöötaja märkas, et teise korruse aken on tuulutusasendis ja sealt tuleb suitsu, teatas G4S. Maja uksele tuli koputuse peale vastu alumisel korrusel elav pererahvas, kes Nublu suitsu- ja vinguanduri häiresignaali kuuldes ohtu ei tajunud.

"Nad ei saanud aru, misasi see piniseb," ütles turvatöötaja Siim-Olaf.

"Ma arvan, et ta olekski sinna magama jäänud, kui me poleks reageerinud. Mul siiamaani annab kurgus tunda see suits," rääkis turvatöötaja, kelle sõnul olid toad suitsu täis ning seal olnud naine suitsust ja vingust üsna segaduses.