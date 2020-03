Võrus suleti ajutiselt toidupood

Kaupluse ees seisid laupäeval inimesed, kes polnud poe sulgemisest teadlikud. Nende seas oli ka kõndimist toetava ratastraamiga vanaproua, kes tundis muret, kas ka lähedalasuvad teised poed on suletud. Grossi poest mõnesaja meetri kaugusel asuvad Coop Maksimarket ja Rimi on siiski avatud.

Grossi toiduketti omava OG Elektra ASi nõukogu liige Georg Gross kinnitas pühapäeval, et poe sulgemine on seotud viiruse ohuga. Mitmed kaupluse töötajad on tema sõnul karantiinis ja kuna Võrus on viirus teiste piirkondadega võrreldes laialdaselt levinud, otsustas poeketi rajaja Oleg Gross kaupluse Võrus sulgeda.