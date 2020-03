Kliinikumi juhi kohustesse asus Marek Seer

Seer kinnitas, et kriisiolukorras on vajalik jätkata süsteemset ja hästi laabuvat meeskonnatööd Covid-epideemiaga toimetulekuks. "Sama tähtis kliinikumis on plaanilise ravi ajutisest lõpetamisest tuleneva situatsiooni reguleerimine nii, et patsiendid oleks hästi informeeritud ja nende ravitee korraldatud."