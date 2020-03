Matuseid peetakse pigem pereringis

«Inimene tuleb ka eriolukorras väärikalt igavikuteele saata. Asjalood ei ole nii halvasti, et poleks võimalik surnule viimset austust avaldada ja ärasaatmist korraldada. Siiski tuleb silmas pidada mõningaid aspekte,» vastab koguduse õpetaja Toomas Nigola selliste pärimiste peale.

Nigola soovitab saata lahkunu viimsele teekonnale pigem pühakojas. Põlva Maarja kirikus saab istuda üle pingirea. Vahepealsed read on ohutuslintidega kinni. Uksel on vastavad juhised, sissepääsu juures desovahendid käte puhastamiseks. Rakendatakse rangeid hügieeninõudeid, sealhulgas desinfitseeritakse pindu, millega talitusel osalejad võivad kokku puutuda.

Kuna kirikus on ligi 600 isekohta, võiks õpetaja sõnutsi ärasaatmisel põhimõtteliselt osaleda kuni sada inimest. «Kuid isegi väga lugupeetud inimese matusele ei tule tõenäoliselt enam väga suurt seltskonda.»

Piirduda on võimalik ka talitusega haual. Kui soovitakse kiriklikku matust, kehtib see soovitus eeskätt kirstumatusest rääkides. Põletusmatusel eeldatakse, et vaimulik talitus toimub enne surnukeha tuhastamist, hiljem aga aitab vaimulik tuhaurni matta.