Pingi keskele pannakse istuma auväärne härra. Tegemist on kunagise Taheva rongijaama ülemaga, keda kujutatakse raamatut lugedes bussi ootamas.

Pingi valmistaja Andres Rattasepp rääkis, et Tahevas asus kunagise kitsarööpmelise raudtee üks suuremaid jaamu. «Sealt tuli mõte, et kõige loogilisem oleks tooli keskele istuma panna jaamaülem, kes loeb raamatut,» lisas ta. Pingi seljatugi kujutab aga auruvedurit, mille korstnast tuleb suitsu ja auru. Kusjuures suits ja aur on kujutatud puidul selle loomuliku vormi kaudu. Nimelt oli puidu sees mädakoht, mis sobis autori arvates hästi veduri suitsu ja auru kujutamiseks. «Loomulikud vormid tuleb ära kasutada,» sõnas Rattasepp.