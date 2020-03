Safari pakub abivajajatele tasuta suppi

Meelelahutust pakkuva firma eestvedaja Rein Org tegi sotsiaalmeedias üleskutse, kus kutsus üles andma endast teada nendel, kes vajavad tasuta suppi või kelle lähedastel see vajadus on. Samuti palus Org edastada koordinaadid, kuhu toit tuua.

Rein Org lisas, et Sangaste Safaril on pikaajalised tooraine tarnelepingud ning neid katkestada ei saa. «Mingil hetkel muidugi saab raha otsa, aga loodame, et selleks ajaks on rahu taas maa peal ning uued kliendid saabumas.»