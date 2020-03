Veetootja pääses viirusest praegu ehmatusega

Värska Vesi peatas reedel joogivee villimisliini, sest liinil töötanud naine tundis end halvasti ja tekkis kahtlus, et tal võib olla koroonaviirus. Veetootja pääses siiski ehmatusega, sest eile pärastlõunal Tartu laborist saadud testi tulemuste järgi 61-aastasel naisel koroonaviirust ei tuvastatud.

«Õnneks oli proov negatiivne, praegu läks viirus meist mööda,» rääkis ettevõtte juhatuse liige Urmas Jõgeva. Tema sõnul on haigestunud naine praegu kodusel ravil ning uuest nädalast saab joogiveeliin tööd jätkata.

Joogitootja oli Jõgeva sõnul esialgu raskustes, et võimaldada viirusekahtlusega töötajal teha kiirelt koroonatesti. «Kriisikomisjoni abiga saime testi siiski tehtud ja nüüd on pilt õnneks selge,» rääkis Jõgeva. «Ilma viirusetestita poleks me julgenud joogiveeliini vahetust taas tööle panna. Praegu saame tööd jätkata.»