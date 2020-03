Lähipäevad toovad sadu ja tuult

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öö hakul vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib kerget lund sadada. Pärast keskööd taevas selgineb ja ilm on sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s, hommikuks pöördub tuul läänekaarde. Külma on 3-9 kraadi, rannikul kohati 1 kraad. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib olulise sajuta. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 14 m/s, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 17-20 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Põhja-Eestist algav sadu laieneb üle maa. Sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva hommikupoolikul loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu päeva jooksul järk-järgult lakkab. Puhub edela- ja läänetuul, saartel loodetuul 6-12, puhanguti 15, põhjarannikul 18 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur Sooja on 3-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskööd pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma ning lörtsi. Puhub läänekaaretuul 3-9, öö hakul põhjarannikul loodetuul puhanguti 14 m/s. Hommikuks tuul pöördub edelasse ja lõunasse. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, rannikul kuni +3 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel 18 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.