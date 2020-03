Määrati esimesed karistused eriolukorra piirangute rikkumise eest

Nii anti eile öösel Tartus kogunenud mehehakatistele teada, et kõiksugused kogunemised on viiruspuhangu tõttu keelatud. Mõne aja pärast olid nad korrakaitsjate sõnul aga kambakesi taas tagasi, öeldes politseinikele kergemeelselt, et vaja üheskoos vaba aega veeta ja juttu ajada.

Et läbirääkimised ei andnud tulemust, määrati kahele mehele 100-eurone trahv, mis tuletaks meelde kohustusi eriolukorras. Kolmandale, kes näitas politseinike sõnul üles erilist talenti, arvates, et on ainult tema ja maailm, määratakse karistus edasises menetluses. Seni on need ainukesed eriolukorra piirangute rikkumise eest määratud rahalised karistused Eestis, loodetavasti ka viimased, rõhutatakse postituses.