Võru volikogu enne maikuud kokku tulla ei plaani

Omavalitsuste volikogud käituvad praeguses olukorras erinevalt. See sõltub ka arutamist vajavatest teemadest. Näiteks on oma istungi ära jätnud Tõrva volikogu. Valga volikogu tuli eelmisel nädalal kokku, kuna muidu poleks saadud endale esimeest valida. Räpina vallavolikogu pidas aga elektroonilise istungi.

Sel nädalal on kavas aga koguneda Otepää volikogul. Istung, kus muu hulgas on kavas valida ka volikogule uus esimees, on turvalisuse huvides kuulutatud kinniseks.