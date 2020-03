Lätis lisandus 29 koroonajuhtumit

Haiglaravil on Lätis viiruse tõttu 28 inimest, neist kolm on väga rängas seisus.

COVID-19 proovid võeti Lätis veel 502 inimeselt, kokku on viiruseanalüüsi teinud 14 307 inimest.

Leedus leidis viimase ööpäevaga kinnitust veel 24 koroonaviirusse nakatumist, kokku on riigis diagnoositud 484 haigusjuhtu, teatas terviseministeerium esmaspäeval.

Leedus on kokku tehtud 9891 koroonaviiruse testi, neist 1467 pühapäeval. Seni on koroonaviirusse surnud seitse inimest, kinnitust on leidnud ühe inimese tervenemine.