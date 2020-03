Võrumaal suurenes töötus nädalaga 4,3%

Registreeritud töötute arv Eestis ületas 40 000 piiri. Eilse seisuga oli töötukassas töötuna arvel 40 125 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,2%. Töötute arv on nädalaga kasvanud 4%, kuuga 9% võrra.

Viimasel paaril nädalal on märgata olulist töötuks registreerimise aktiivsuse kasvu. Eelmisel nädalal oli töötuks registreerimisi samas mõnevõrra vähem kui eriolukorra alguses. Registreeritud töötuid lisandus eelmisel nädalal 2059, üle-eelmisel nädalal oli see number suurem - 2312.

Registreeritud töötus kasvas nädalaga kõikides maakondades, kõige enam Tallinnas ja Harjumaal. Järgnevad Raplamaa, Saaremaa ja Lääne-Virumaa. Võrumaa on 4,3% suuruse kasvuga viiendal kohal. Töötuse määr maakonna on 7,5%. Valgamaal suurenes töötus 2,6% ja selle määr on 8,6%. Põlvamaal kasvas töötute arv nädalaga 1,8% ja selle määr on 8,3%.