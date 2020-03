Põlvamaal süttis kulupõlengust kõrvalhoone.

Kell 17.24 teatati, et Kanepi vallas Häätaru külas olid elanikud soovinud keeldu rikkudes väiksel alal kontrollitult kulu põletada, kuid tuuleiil paiskas põlengu lõpuks hektarisele alale ja ohustas ka metsa.

Kell 14.47 tuli teade, et Põlva vallas Peri külas põleb poole hektari suurusel alal kulu, mis süttis järjekordselt hooletu lõkke tegemise tagajärjel.

Kella 11.25 ajal Võru vallas Mõisamäe külas süütas meesterahvas ise kulu, kuid tuuleiil viis põlengu kontrolli alt välja. Õnneks suutis mees enne päästjaid ise tule leviku suuremale alale peatada. Päästjad hoiatavad, et kulu põletamine on keelatud. Kulupõletamise keelu rikkujaid võivad keskkonnainspektsiooni inspektorid karistada kuni 1200 euro suuruse trahviga. Ühtlasi tuleb tasuda loodusele tekitatud kahju.

Kell 14.37 tuli teade, et Tõrva vallas Karjatnurme külas põletatakse lõkkes prahti. Päästjad kustutasid keskkonda saastava ja musta suitsu tekitava lõkke. Lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu ja oksi.

Päästeamet kehtestas alates 27. märtsist tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil. Päästjad patrullivad oma komando väljasõidupiirkonnas, et kontrollida tuleohutusnõuete täitmist lõkkepõletamisel. Ühtlasi jälgivad päästjad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute täitmist.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid, et tagada tule mittelevimine ümbrusele. Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on aastaringselt keelatud. Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524