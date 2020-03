Haiglate koormus hakkab kasvama ilmselt nädala pärast

Tema sõnul on haigete hospitaliseerimise trend kogu aeg tõusmas. Samas toonitas ta, et Eesti haiglate intensiivravi võimalused ei ole ammendunud. Popovi sõnul ei keskendu arstid praegu sellele, kuidas väga halvas olukorras hakata haigeid selekteerida, vaid sellele, kuidas haigeid ravida.

Popovi sõnul on hooldekodud praegu prioriteet number üks, kuna hooldekodude asukad kuuluvad enamasti riskigruppi ning nende puhul on haiguse kulg tõsisem. Tegeleme sellega, et peatada puhangud hooldekodudes, kinnitas ta.