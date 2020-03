Tabatud mehed võisid vargusi toime panna ka Põlvamaal

"Sissemurdmiste sagenedes töötasid kriminaalpolitseinikud ööl ja päeval aktiivselt seniajani, et kahtlusalused tabada. Olgugi, et praegusel ajal on politseinikel lisaülesandeid, jätkub samal ajal politsei tavapärane töö ning kurjategijatele me tegutsemiseks rahu ei anna," kinnitas Sass.