Reinsalu: vaikivat ajastut ei tule

"Mitte mingisugust vaikivat ajastut ei tule," toonitas minister.

Reinsalu märkis, et inimesed ei pea kartma inimõiguste konventsiooni valguses Eesti liikumist autoritaarsuse suunas. "Taevane arm! Ei tule mitte mingisugust vaikivat ajastut! Vastupidi, nüüd tulebki ühiselt üksteisele häälekalt toeks olla. Eesti on õigusriik ja kõik reeglid kehtivad. Vilja Kiisler kirjutas, et valitsus taotleb sõnavabaduse piiramist. Jama jutt, täielik jama! Selleks pole mingisugust alust ja lükkame ühiselt säärased infooperatsioonid ümber!" osundas minister.

"Tähtis on mõista, et praeguses olukorras lasub meil kõigil kohustus kaitsta olulist põhiõigustes, milleks on õigus elule. See ei pruugi tähendada, et see viirus [Covid-19 - toim.] ühte või teist inimest konkreetselt ründab, aga tänane tegemata jätmine tekitab täiendava riski," selgitas ta.

Reinsalu sõnul ei tasu Eesti valitsuse teavitust Euroopa Nõukogule pidada kurjakuulutavaks. "Välisministeeriumi ühemõtteline arusaam seisneb selles, et kui kujutame ette tavaolukorda, siis kõik tänased piirangud, mis on rakendatud Eestis rahva tervise huvides, on ju loomulikult võrreldes tavaolukorraga ebaproportsionaalsed. Me kõik hakkaksime ju valju häälega naerma, kui keegi sooviks sääraseid reegleid tavaolukorras kehtestada," nentis ta ja lisas, et tänases olukorras on need rahva tervise huvides hädavajalikud.

Välisministri jaoks tuli üllatusena, et teade Euroopa Nõukogule nii suurt avalikku tähelepanu pälvis. "Kui oleksime teadnud, et sellest tekib inimestel nii palju küsimusi, siis oleksime trükkinud kasvõi lendlehti ja inimestele saatnud!" lausus Reinsalu, möönates samas, et valitsuse kohustus ongi avalikkuse huvi rahuldada. "Ma võin juba ettehaaravalt öelda, et välisministeeriumi eksperdid vaatavad läbi võimalikku pöördumist, mis puudutab Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni samataolise infoga teavitamist," teatas ta.

Ministri sõnul on võrreldes 2008. aasta kriisiga toimunud suured muutused majanduses plahvatusliku kiirusega. "Näeme, kuidas sündmused, mis toimusid toona pooleteist aastaga, realiseeruvad täna sisuliselt loetud kuudega. Seetõttu on meil tulnud kehtestada rida administratiivseid piiranguid, mida toona ei olnud isegi arutluse all, sest puudus otsene vajadus neid kehtestada," nentis Reinsalu, lisades, et tõsiselt vajavad arutlust eraõiguslikud suhted.