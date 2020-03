Eriolukorras tellitakse internetist enim kulleriga valmistoitu

Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi sõnul on viimase kahe nädala jooksul tellinud valmistoitu seitse protsenti ning järgmise kahe nädala jooksul on ostu plaaninud kaheksa protsenti tarbijatest. "Teenuse kasutajate tegelik kasv võiks olla suuremgi, sest ka paljud väiksemad kohvikud ja restoranid on muutunud oludele kiiresti reageerinud ning pakuvad juba samuti kojuveo võimalust."

Toidukaupu on internetist viimase kahe nädalaga ostnud viis protsenti tarbijatest. Jõgi sõnul ilmneb uuringus selgelt, et eriolukorra esimestel nädalatel on toidu e-ostmine kasvanud kordades kiiremini kui tööstuskaupadel, seda nii ostumahtude kui ka esmakordsete ostjate arvestuses.

"Kantar Emori varasemad e-kaubanduse uuringud on näidanud, et toidukaupade e-ostjaskonna suurusjärk elanikkonnas on oluliselt väiksem kui enamikul tööstuskaupadel, kuid arvestades laiemalt e-ostmisega kokkupuutunute suurt osakaalu - 73 protsenti Eesti elanikest on aasta jooksul internetist midagi ostnud – ning kiiresti kasvanud vajadust kontaktivabaks igapäevakaupade ostuks, võime elanike huvist ja valmisolekust lähtuvalt eeldada e-ostude mitmekordset kasvu," kommenteeris Jõgi. "See saab muidugi teoks vaid juhul, kui teenust suudetakse pakkuda üle Eesti ning leitakse lahendusi komplekteerimisvõimekusele ja kättetoimetamiskiirusele, mis juba enne kriisi olid toidu e-kaubanduse pudelikaelaks. On rõõm tõdeda, et siingi on märgata mitmeid uusi positiivseid algatusi."