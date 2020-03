Eksameid ära jätma ei kiirustata

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on kõrgendatud huvi, kuidas distantsõpe Eestis edeneb ning seetõttu on ministeerium läbi helistanud kõik omavalitsused ja üldhariduskoolid. "On selgunud, et Eesti koolid olid valmis distantsõppeks ja õpetajad ja õpilased uue vormiga harjunud. See toimib ja õppekava täidetakse," ütles Laidmets, lisades, et kõige rohkem on mures olnud lapsevanemad.