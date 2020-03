Valga vald kutsub esitama kandidaate aasta ema tiitlile

Aasta ema konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valga vald ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Aasta ema aunimetus omistatakse ühele emale ainult üks kord.