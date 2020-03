Kaalukas otsus langetati meili teel

Suurt numbrit ei teinud Võsokovski sellestki, et sedapuhku sisulist arutelu ei toimunud. «Alati on võimalik ju oma küsimusi ka kirjalikult esitada. Samas istungil tuleks põhimõtteliselt arutelusid ikka pidada,» leidis ta.

Põlvas ja Kanepis ajakriitilisi küsimusi pole

Põlva volikogu jättis esimees Lennart Liba ütlusel märtsiistungi ära, aga aprillis see tuleb.

«Plaanis on teha elektroonselt. Seda mängu me küll mängima ei hakka, et istume kusagil suures saalis. Põlvamaa arenduskeskuses oleme kasutanud Zoomi keskkonda, kus korraga on arutelus osalenud 13 inimest. Praegu ei ole volikogus otsustamiseks ühtegi ajakriitilist küsimust. Ka vallavalitsus ei ole volikogule eripalveid esitanud, aga vajadusel reageerime kiiresti. Komisjonid on koosolekuid pidanud meilipõhiselt,» märkis Liba.

Kanepi vallavolikogu esimehe Kaido Kõivu sõnutsi jäeti märtsis koosolek ära ning kui ka aprillis kiireid küsimusi ei ole, jäetakse seegi ära. «Juhul, kui koosolekut siiski pidada, on mõttekas seda teha selliste e-kanalite kaudu, mis võimaldavad osalejatel omavahel reaalajas suhelda. Volikogus peab ju ikka vaidlema ka ning vajadusel kriitikat tegema,» leidis ta.

Komisjonide koosolekuid on seni peetud Skype’i vahendusel, sest seal on vähem osalejaid.

«Põletavate küsimuste puhul on võimalik kõik ka telefonitsi läbi helistada, kõnelused lindistada ja hiljem protokollida. Õnneks on suured asjad nagu eelarve otsustatud. Kui aga majanduse seis peaks päris hulluks minema, tuleb ka meil eelarve kriitilise pilguga üle vaadata ning vajadusel mõni investeering edasi lükata. Ainus mure ongi praegu see, et võime jõuda negatiivse eelarve tegemiseni,» tunnistas esimees.

Kõivul on juba kogemus eelmise majandussurutise ajast, mil omavalitsusteni jõudsid kriisi negatiivsed mõjud alles poole aasta pärast.