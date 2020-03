Piirilinna elusooned kuivasid kokku

«Tööpäevadel on need arvud Valga 3 piiripunktis Sepa tänaval 200–250 inimese ringis ööpäevas ja nädalavahetustel 50–60 protsenti vähem,» rääkis PPA Kagu piiripunkti juht Andrus Reimaa. «Valga 1 piiripunktis, kus on valdavalt raskeveokid, on suurusjärk 150–200 sõidukit ööpäevas.»

17. märtsi südaööl suletud Eesti-Läti piiril on Reimaa sõnul kahe nädala jooksul tekkinud uus rutiin nii piirivalvuritel kui ka piiriületajatel, kelleks üldjuhul on valitsuse antud erandi alusel Eestisse lubatavad Läti töölised.

Keeruline algus

«Meie tulime oma tööd tegema suuresti idapiirilt ja ametnike jaoks ei ole suurt midagi muutunud,» rääkis Reimaa. «Aga eks alguses oli harjumatu just linnakodanikel, et uuesti on piirikontroll ja vaba liikumine on tõkestatud. Suures pildis võib täna öelda, et vaikselt on tekkinud rutiin nii ametnikel kui piiriületajatel.»

Kui palju inimesi enne piiri sulgemist kaksiklinnas iga päev üle Eesti-Läti piiri käis, sellest pole kellelgi täpset ettekujutust, sest Schengeni viisaruumis piiriületajaid üldjuhul kirja ei panda. Sestap pole ka teada, kui paljude inimeste igapäevast liikumist kaksiklinna püstitatud piiritara takistab.

Lisaks Valga ametlikele piiriületuskohtadele on valve all ka läbi linna kulgev roheline piir, mis on tähistatud ajutise metalltaraga.

«Kindlasti on algus olnud keeruline,» tunnistas Valga asevallavanem Mati Kikkas. «See, et tööinimesed on liikuma saanud, on suur võit kogu Valgale.» Tema andmeil on Valkast Eesti poolel tööl käivate inimeste arv hinnanguliselt tuhande ringis.

Teisalt tähendab piiratud ulatuses üle piiri liikumine ka seda, et koroonaviiruse levikule, mille vastu liikumispiirangud üldse kehtestati, on jäetud uks irvakile. «Keeruline on öelda, kas see on nüüd hea või halb,» nentis Kikkas. «Ettevõtetel on vaja kindlasti tegutseda, sest majandus on löögi all, aga kas see laiendab viiruse levikut, näitab tulevik.»

Kahe nädala jooksul on piirivalve saatnud Valga piiripunktidest Lätti tagasi ligemale sadakond inimest. «On neid, kes on tulnud uurima, kuidas on olukord ja oleme selgitanud. Seda oli just esimestel päevadel hästi palju,» rääkis Reimaa. Üldjuhul pole tema sõnul sellistel puhkudel piirilt tagasipöördunud inimestele ametlikku tagasisaatmist ka vormistatud. «Meie taktika on pigem ennetuslikku laadi ja me pole selle peal väljas, et tekitada endale halduskulu.»

Sellegipoolest on Sepa tänava piiripunktis Reimaa sõnul vormistatud ligi 40 ametlikku piirilt tagasisaatmist ning Valga 1 punktis mõnevõrra rohkemgi. «Põhjus on see, et inimene on vanast harjumusest tulnud sisseoste tegema või sõpra külastama ja pole aru saanud nõuetest, mis piiri ületamisel kehtivad,» lisas Reimaa.

Ronitakse üle aia

Lisaks Valga ametlikele piiriületuskohtadele on valve all ka läbi linna kulgev roheline piir, mis tähistatud ajutise metalltaraga. Piiriaiast on mõnel korral püütud end läbi nihverdada. «Loomulikult. Kui mingid tõkked pannakse, siis keegi üritab üle tõkke minna,» nentis Reimaa.