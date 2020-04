Külastajad tungisid hooldekodusse keelust hoolimata

Tellijale

Põlva vallas asuvate Põlva valla hooldekodu ja Ahja hooldekodu juhataja Aet Olle sõnul nende kliendid praegu väljas ei käi ja teiste inimestega kokku ei saa. «Neile, kes mõistlikust jutust aru ei saa, oleme kahjuks tõkesti ette pannud. Meil on ratastooliga inimesed, kes ei saa aru. On pandud sinna ette diivan, et uksest ei saaks välja sõita. Tõkesti ei ole käijale ees, liikujale ja päästeametile on tee vaba.»