Ehituse madalseis ootab alles ees

«Meil on praegu õnneks hästi läinud, meie oma inimesed ja ka objektide alltöövõtjate töötajad on terved,» rääkis OÜ Mapri Ehitus juhatuse liige Priit Jaagant. «Suures plaanis on praegu kõik kontrolli all, tööjõupuuduse tõttu pole kusagil ka tööd graafikust maha jäänud.»

Jaaganti sõnul ollakse siiski väga ettevaatlikud, töötajad lähikontaktis ei suhtle, samuti toimuvad kõik koosolekud nii tellijatega kui ka töötajatega objektidel internetipõhiselt. «Ehitusobjektil on võimalik distantsi hoida, ninapidi koos ei olda,» lisas ta.

Langus tuleb viivitusega

Ehitussektorisse jõuavad kriisi mõjud Jaaganti sõnul viivitusega. «Nii äkki need mõjud meile ei tule kui näiteks hotellidele ja kaubanduskeskustele, kus on käive juba praegu sisuliselt nulli kukkunud,» lausus enam kui saja töötajaga ehitusettevõtte juht. «Kuid raske on ikka, sest tellijad sõlmivad uusi lepinguid väga ettevaatlikult. Meil endalgi on mitu tellijat investeeringud teadmata ajaks edasi lükanud. Mitme tellijaga olime juba lepingu läbirääkimiste faasis – olime tunnistatud hanke võitjaks ja lepingu pealt olid ainult allkirjad puudu.»

Ka Põlva ehitusfirma OÜ Eston-V juhatuse liige Eston Varusk kinnitas, et eriolukord on mõjunud ehitussektorile halvasti. «Praegu on töös senised objektid, uusi tellimusi pole peale tulnud,» nentis ta. «Oleme küll uute võimalike klientidega rääkinud, kuid keegi ei taha tellida, sest pole teada, mida tulevik toob. Tellijana oleksin ka ise praegu võib-olla ettevaatlik ja ootaksin, kas ja kuhu me üldse kukume.»

Praegu on meie inimestel töö olemas, töötame ehitusplatsidel värskes õhus, siseruumides me tööd ei tee, ütles Võru ehitusfirma AS Kurmik juhatuse liige Andri Needo.

«Mehed on praegu tööl ja ma arvan, et esimesed kaks-kolm kuud saame hakkama,» rääkis Varusk. Ta lisas, et ühelegi uuele tellimusele pole siiski alla kirjutatud. Tema sõnul on ka mõned Põlva korteriühistud teatanud, et plaanitud töid vähemalt sellel aastal ei tehta. «Praegu ootame ka, millised hanked riigihangete keskkondadesse üles pannakse. Eeldatavasti ei saa hankeplaane tühistada, plaanitud hanked tuleb ikkagi korraldada.»

Varuski sõnul hoitakse ehitusel nõutud pikivahet. «Samuti oleme korraldanud töö nii, et kahekesi töötavad paarid saavad koos töötada, neid ei lõhuta,» lausus Varusk, kelle ehitusfirma annab tööd 16 inimesele. «Meestele on ka öeldud, et kui neil on viiruse ees ikkagi hirm ja nad ei taha tööl olla, võivad nad ennast kodus karantiinis hoida – kedagi vägisi objektile ei sunnita.»

Kontoris vaid paar inimest

Ka Võru ehitusfirma AS Kurmik juhatuse liikme Andri Needo sõnul ei ole ehituses viirusemõjusid praegu veel eriliselt tunda. «Kuid ehituses on kriisi mõju samas pikemaajaline,» lausus Needo. «Kui ehituses tekib kriis, võib see võrreldes teiste majandussektoritega kujuneda isegi raskemaks.»

«Praegu on meie inimestel töö olemas, töötame ehitusplatsidel värskes õhus, siseruumides me tööd ei tee,» lausus Needo, kelle sõnul on ka kontoris valves vaid paar inimest. Kokku annab Kurmik tööd 46 inimesele.

«Käitume täpselt nii, nagu riigi kriisikomisjon on ette öelnud,» rõhutas firmajuht.