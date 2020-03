Tomi Saluveer: kriis jõuab pärale vindiga

Ehitusse jõuab kriis pikema vindiga. Võrreldes näiteks meelelahutajate, hotellipidajate või kaubanduskeskuse omanikega, kelle käibed on juba nullilähedased, satub ehitus raskustesse alles mõne kuu pärast. Kahjuks on varasema majanduslanguse kogemusest teada, et ehitajatele võib kriis olla pikem ja raskem.

Tööjõupuudus vaevab eelkõige neid ehitusobjekte, kus oli seni suur osakaal tänaseks lahkunud Ukraina tööjõul. Paljud Soomes ja Rootsis töötanud eestlased on aga tulnud viiruse eest pakku koju pere juurde, et olla kodus isolatsioonis, mitte välismaal. Aeg näitab, kui suur hulk Soome ehitustööjõust Eestisse pärast ka paika jääb, kuid paljud lähevad kindlasti tagasi.

Tegelikult ei tea praegu keegi, kui palju Eesti ehitajaid tagasi tuli ja kui palju ukrainlasi lahkus. Samuti seda, kas Eesti ehitajatest tekib nüüd ajutiselt üleküllus või jääb neid hoopis puudu, et täita ukrainlastest jäänud lünka. Hea palgaga harjunud mehed pole kindlasti nõus tegema tööd samasuguse tunnitasuga kui meie sõbrad Ida-Euroopast.

Kui kriis jääb lühikeseks, veedavad Soomest tulnud kogemustega ehitajad seni aega pigem pere seltsis või kõpitsevad oma majapidamist. Võib juhtuda, et ehitusmehed lähevad kriisi järel pigem hinda ja ehitushinnad mitte ei lange, vaid hoopis tõusevad. Sellisel juhul on Eestis ehitamiseks praegu just õige aeg. Küsitav on, kas raha on mõtet praegu hoida või on kasulik see investeerida ja luua midagi püsivat. Raha väärtus võib kaduda.

Seni ei ole veel muret materjalidega, valik on sama rikkalik, nagu see on endiselt ka toidupoodides. Ehitusmaterjalide kohta on küll tulnud esimesi signaale, et üks või teine tarne võib hilineda, kuid nende tarnete tähtajad pole praegu veel kätte jõudnud.