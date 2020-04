Teeolud on heitlikud

Lõuna- ja Kagu-Eestis sajab paiguti lund ning sajupiirkonnas on teed lumised. Õhutemperatuur on Eesti mandriosas hommikul esialgu 0°C piires ja teed on kohati libedad. Õhk peaks aga lähitundidel kiiresti soojenema ning libeduse oht taanduma.