Ilmavaatleja hoiatab tugeva tormi eest

Neljapäeval jõuab võimas tsüklon Skandinaavia kohale, kust see liigub edasi Soome suunas. Tsükloni lõunaservas paisub edelatuul tormiks. Päeval on sisemaal juba puhanguid 14-19 m/s, saartel 17-22 m/s. Hilisõhtul jõuab tormi kese Botnia lahe kohale. Tuul saab veel rohkem hoogu juurde, andis teada ennast hobisünoptikuks nimetav Kairo Kiitsak.

Neljapäeva ööl vastu reedet levib vihma- ja lörtsisadu üle Eesti ida suunas. Saartel on oodata puhanguid 22-27 m/s. Sisemaal on pärast keskööd puhanguid 17-23 m/s, mõned tugevamad iilid võivad küündida kuni 25 m/s.

"Tuul on väga puhanguline, mistõttu on see eriti ohtlik just sisemaal. Autod tuleks puudest eemale parkida ja korjata kokku oma hoovilt kõik kergesti õhku tõusvad esemed," rõhutas Kiitsak.