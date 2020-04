Popov: masstestimisega saaks teada, kas tuleb järgmine viiruselaine

Popov lausus kolmapäeval, et ta on valitsuse ideest teadlik, kuid erinevatel testidel tuleb vahet teha.

"Testima peab populatsiooni selleks, et aru saada, kuhu liigume oma immuunsusega. Selles mõttes on see õige otsus, et testida palju inimesi, et aru saada, kas on meil risk uuesti nakatuda või mitte," selgitas Popov.