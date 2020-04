Valga Magaziini kaupluse töötajal tuvastati koroonaviirus, kauplus suleti

Magaziini kauplusteketi omanikfirma KPG Kaubanduse OÜ juhatuse liige Ursel Kaarna kinnitas, et poe töötajal tuvastati koroonaviirus. «Vastus on jah, meil on üks juhus. Kõik inimesed on kodus karantiinis, kauplus on suletud, hoone desinfitseerime ja käitume vastavalt terviseameti juhistele.»

Kui kauaks kauplus suletuks jääb, ei saa esialgu öelda. «Uurime. Meil on see esimene juhus. See on selge, et lähipäevadel viiakse läbi täielik desinfitseerimine poes,» lausus Kaarna.

Kuidas viirus poe töötajani jõudis, Kaarna ei teadnud. «Kes see seda oskab öelda, ei tea. See oleks täiesti spekulatsioon, kui ma selle kohta isegi pool sõna ütleks. Me täpselt ei tea, mida avaldada tohime. Meeldiv oleks, kui saaksime riigilt konkreetse juhise, kõigile ühesuguse.»

Rohkem viirusejuhte Magaziini kauplustes esinenud pole. «Olen ühte Bauhofi juhust lehest lugenud, rohkem ei olegi kuulnud. Annaks jumal, et see vaid nii ka oleks.»