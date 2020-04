Abipolitseinikud saavad suuremad õigused

Siseminister Mart Helme ütles, et ministeerium on teinud rida ettepanekuid, et kriisi paremini lahendada. "Muudatused on olulised, et eriolukorraga riigis tõhusamalt toime tulla ja et inimestele jääksid teenused kättesaadavaks. Samuti luuakse juurde võimalusi teiste kaasamiseks, et kriisiga seotud olukordi kiiremini lahendada."