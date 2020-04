Valgalane aitas leida hättasattunud lapse

«Aitäh Alekseile, kes märkas hättasattunud last ja läks talle appi!» kirjutab Lõuna prefektuur oma Facebooki-lehel. Politsei sai teate Valgast, milles seisis, et raudtee ääres on pisike poiss, kollane jope seljas, müts peas, kindad käes. Täiesti ihuüksinda, ei räägi ühtki sõna ja lihtsalt seisab. Politsei läks asja uurima.