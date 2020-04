Aiand rajas eriolukorra tõttu kohtingupunktid

«Hetkel ei saa kurta: lilli on palju ja valik suur,» rääkis Räpina aianduskooli õppemajandi juht Urmas Roht, kelle sõnul hakatakse taimi müüma aprilli lõpus. «Praegu tegeleme sellega, kuidas organiseerida töö nii, et aianditöötajad ja kliendid ei puutuks müügi käigus otseselt kokku.»

Roht rääkis, et õppemajand on võtnud aiandisse ka uusi lillesorte, näiteks roosbegooniad ja mõned päris uued suvelilled. «Võõrasemad praegu õitsevad ning suvelillede müük läheb peagi lahti,» rääkis Roht, kelle sõnul müüb aiand palju ka begooniad, pelargoone ja lilleampleid.»

Räpina aianduskool oli sügisel hädas õuna- ja pirnipuude bakterhaigusega, misjärel pandi viljapuude kasvatamine kaheks aastaks karantiini. Tänaseks on leitud olukorrale lahendus. Kool rendib Räpinast 25 kilomeetri kaugusel eramaad, et viljapuude kasvatamisega jätkata.

Me ei saa lubada, et viljapuude kasvatamisel jääb auk sisse, rääkis Räpina aianduskooli õppemajandi juht Urmas Roht.

Vahtramäe sõnul saab taimed tellida e-poest ja nende eest seal ka maksta. «Kui klient helistab ja tuleb kohale, saab ta konteineris paki, mis on aiandis vastavalt e-poe tellimusele komplekteeritud,» rääkis Vahtramäe, kelle sõnul on sellised taimekonteinerid ülevalt kaetud, küljed on aga lahti. «Näiteks võõrasemade müük on juba alanud.»