Eriolukorra ajal lähevad käiku keldrijõusaalid

Kui näiteks tippsportlane Magnus Kirt saab jõutreeningud jätkuvalt tehtud, siis veidi tagasihoidlikumad treenijad peavad leidma teisi võimalusi. Tõrva jõusaali kõneisik Sirle Kirt lausus, et ei luba kedagi peale Magnuse jõusaali trenni tegema. «Praegu ei ole keegi tahtnud spordivahendeid laenata ka. Arvan, et nad saavad hakkama. Meil on välitreeningukohad.»

Võrumaalt Urvastest pärit ja ka Valgas elanud bikiinifitnessiga tegelev Riina Rõõm tõdes, et võistlustasemel tegijatel on praegu raske. «Aga eks me ole kõik võrdses seisus. Muidu sai veel välijõusaalides käia, kasutasin seda ise ka. Aga nüüd on needki kinni. Jooksmas käia ja rattaga sõita saab.»

Riina Rõõm FOTO: Tiit Loim

Siiski pole olukord tema sõnul väga hull, kuna vähemalt tema tüüpi treeningut saab kodus mõistlikul tasemel jätkata ja vorm võib ruttu taastuda. «Kes teeb kodus hantlite ja kummilintidega, kes võtab lapse kukile ja teeb kükke. Treeningukavas on raskused muidugi palju suuremad. Nüüd, kui kodus teha, teen kergemate raskustega kordusi rohkem. See ei treeni massi, vaid toonust ja vastupidavust. Võtan näiteks lapse kukile ja teen väljaasteid, palju kordusi. Baas on ju olemas, midagi ei juhtu, kui paus veidi venib. Mul endal oli kevadel mandlilõikus, ei saanud kaua trenni teha. Nägin, et olen nõrgaks jäänud. Aga kui uuesti alustasin, nägin juba kahe nädalaga muutust.»

Renditud varustus

Tõrvast pärit ja rinnalt surumise võistlustel häid tulemusi tegev Ardo Lilleorg tõdes samuti, et kuidagi ikka hakkama saab, enamik heal tasemel tegijaid on tema sõnul treenimisvõimaluse leidnud. «On hakanud igasugused keldrisaalid käiku minema jälle. Rentisime ka ühe tuttava käest veidi jõusaalivarustust. Eks tuleb natuke rohkem skeemitada, aga vormi saab hoida.»

Saab ka naisega tõstmisega trenni teha, kui ta kaalub 120 kilogrammi – siis saab piisav koormus antud, rääkis Valga kulturist Martin Kõiv.

Et raskuste suurusjärk on treeningul mitusada kilo, ei saaks tema päris koduste improviseeritud vahenditega hakkama. «Internet on muidugi videoid täis. Kes tõstab seljakotte, koduloomi, naisi, lapsi.»

Lilleorg lisas, et kuna võistlused jäid ära, ei tea ta enam, kuidas vormi ajastada. «Kõval tasemel ei pinguta ka, lihtsalt katsun hoida normaalset vormi.»

Tuleb tagasiminek

Valga kulturist Martin Kõiv aga tõdes, et temal ei õnnestu praegu jõutrenni teha. Päästetöötajana saab ta küll kasutada töökoha jõusaali, aga seda ainult siis, kui parasjagu tööl on, pealegi on ta praegu puhkusel. Ei aita ka naisetõstmine. «Saab ka naisega jah, kui ta kaalub 120 kilo – siis saab piisav koormus antud,» tõdes Kõiv. «Kahjuks korralik tagasiminek raskuste puhul kindlasti tuleb, aga üldfüüsilist vormi saab ikka hoida. Vōtsin üldse ajutiselt uued sihid, et just võhma ja venitusi juurde tuua.»