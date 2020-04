Nakkused on lõunaeestlasi vaevanud läbi aja

«Nakkushaiguste pärast on suletud mitmed koolid. Perekondade viisi lamab inimesi sängides, sest arstiabi kättesaadavuse poolest jääb Orava vald Petserimaastki maha, mispärast ka haigused nii kohutavalt levivad,» seisab lehes. «Seniste andmete järele on umbes nädalapäevade kestel ümbruskonnas 7 inimest eluga jumalaga pidanud jätma.»

Aasta teises pooles antakse ka Petserist teada, et linna algkoolid on haiguste tõttu suletud. «Kuna Petseris mitmed haigused, eriti aga sarlakid kiiresti levima kippusid, suleti linna algkoolid kuni 5. detsembrini, et haiguse laialikandumisele piiri panna,» kirjutab 30. novembri Postimees.

Valgast antakse samal ajal teada, et ministeerium on kinnitanud haigemajade projektid, mille kohaselt ehitatakse tühjalt seisev lastekodu haigemajaks ning endine naistevangla nakkushaiglaks. Sealjuures on lisatud, et esmalt tuleks valmis teha nakkushaigla. See avati 22. novembril 1936.