Militaarpark seab töökorda võimsa soomuki

Soomustransportöör jõudis militaarpargi kätte esmalt 2013. aastal. «Kui need kaitseväest maha võeti, jaotati need Kaitseliidu malevatele. Valga malev ei saanud. Sama eraldisega sai Eesti sõjamuuseum ja saime ka meie. See on BTRidest kõige uuem, praegu veel üsna laialt maailmas sõjarelvastuses kasutusel,» kirjeldas teemapargi juht Meelis Kivi.

Üpris täbaras seisus

Paraku oli masin üpris täbaras seisus. «Kuna vana mootor oli kasutuskõlbmatu, pidime mootorist alustama. Appi tuli meie maakonna firma Valmap. Nad olid valmis vanaraua hinnaga terve Kamazi veoki ära andma. Üks ratas oli koos kinnitustega raami küljest maha lõigatud. Ei olnud kardaane. Tegemise käigus tuli palju üllatusi. Ühel hetkel tekkis tunne, et kas ikka oli vaja seda ette võtta ja kas üldse suudame selle töö lõpule viia,» rääkis Kivi.

Vahepeal tulid teised ettevõtmised, näiteks tanki taastamine vahele, ent nüüdseks on soomuki lõplik valmimine lähedal. Kevadel saab masin ka uue värvikihi. Nii kaugele jõuti Tõrva vallas asuva farmi Hummuli Agro abiga. Kivi on sealsetele asjatundlikele meistrimeestele tänulik. «Hummuli Agro on ka militaarfestivali aastaid toetanud. Mehed ise naersid, et võtavad külvikute ja kombainide vahele sõjatehnika.»

Veoki mootor ei sobi masinale siiski päris valatult. Peale ploki tuli sinna palju muudatusi teha. Nüüd on puudu veel peakardaan ja teine, veelgi haruldasem jupp. «Ventilaatori hüdrosidur on puudu ja ühegi teise masina oma sinna ei istu. See pingutab mootori rihmasid ka, on ainult spetsiifiline jupp sellele,» lausus militaarpargi relvur Raivo Rüütel.

Lootust siiski on. Meelis Kivi sõnul aitavad kolleegid neil välismaalt detaile hankida. «Poola sõjamuuseum on Eesti sõjamuuseumi koostööpartner. Poolas on firmasid, mis sõjatehnika detaile müüvad. Seda ei saa niisama kätte, tuleb hakata strateegilise kauba komisjonis üleveoluba taotlema.»

Suurem kui eelmine

Kui masin liikuma hakkab, leidub talle mitmesugust rakendust. Aprilli olid juba plaanitud laagrid, kus transportööri kasutada annaks. «See ei jää vaid eksponaadiks ja õue peale kohalikke lapsi sõidutama, vaid täidab ka teisi ülesandeid. Riigikaitseõppe laagritega oleme järjest rohkem seotud. Kaitseliidu kooliga on eelmisest aastast tihe koostöö õppetsüklite läbiviimisel,» kirjeldas Kivi.

Ruumi on sõidukis omajagu. «Oma eelmisesse soomukisse BRDM-2 mahutasime kuus inimest nagu kilud karpi. Siin korrutame selle arvu julgelt kahega.»

Kui hiljuti olid teemapargil mured seoses riigi suurte nõuetega, mis seadsid vahepeal kahtluse alla nende tanki tuleviku, siis nüüdseks on nad nõuetekohaselt muuseumide infosüsteemiga liitunud ja probleeme tekkida ei tohiks.

«Me ei ole ka nii rikkad, et hoiaks sellel soomukil kogu aeg akusid peal. Muinsuskaitseametit rahuldasid need meetmed, mida oleme tankil rakendanud. Lisaks akudele on seal veel üht-teist, mis on kõrvaldatud.»