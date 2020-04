Millest olete pidanud koroonakriisi tõttu loobuma?

Ants Kirsipuu, taluperemees

«Praegu ei saa sõbrale külla minna ja tema ei saa mulle tulla küla. Poes peab ettevaatlikult käima ning harvemini. Kui poes käin, desinfitseerin hoolikalt käed ja hoian teistega kahemeetrist vahet. Seda viirusekolli ju ei näe ja lõhna ka ei tunne. Võitlus käib. Aga olen ka Teise maailmasõja üle elanud.»

Voldemar Tasa FOTO: Arvo Meeks

Voldemar Tasa, Arula külavanem

«Kogu majutusärist on tulnud loobuda ja ka harrastusest. Äriga vist on pikemaks ajaks läbi. Orienteerumisvõistlusi ei saa ka korraldada. Aga noh, saab hästi helgeks tulevikuks valmistuda. Kodus tegelen sellega, millega tegeleksin nii või teisiti. Üks põhiline töö on küttepuude varumine. Palju on neid puid, mis tormituuled talvel maha murdsid. Positiivselt poolelt: kui peeglisse vaatad, on näha, et õues olemisest on ilus pruunikas jume tulnud.»

Jaanika Käst FOTO: Arvo Meeks

Jaanika Käst, Urvaste ja Valga Jaanikese kooli direktor

«Loobuda on tulnud füüsilisest kontaktist lähedaste inimestega. Abikaasa sünnipäevalgi oli laud pidulikult kaetud, aga külalistega olime kontaktis videosilla vahendusel. Toimus nii-öelda e-sünnipäev. Samuti olen pidanud loobuma näiteks korrapärastest massaažiseanssidest. Tööalaselt käib töö täistuuridel, aga veebi vahendusel.»

Annela Laaneots FOTO: Mati Määrits

Annela Laaneots, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 regionaalne koordinaator

«Olen pidanud loobuma ühest oma lemmiktööviisist ehk inimestega päriselt kokku saamisest ja nendega näost näkku asjade arutamisest. Tartu kultuuripealinna ettevalmistamine on kolinud veebikoosolekutesse, mis ajavad küll asja ära ja saame kõik edukalt tehtud, aga see pole ikkagi päris sama. Loodan, et koroonaviirus läheb varsti üle ning saame vanamoodi edasi minna.»

Kaupo Kutsar FOTO: Arvo Meeks

Kaupo Kutsar, põllumees

«Kõige suurem katsumus on, et lapsed on kodus ja peavad koolitöö aegadest kinni pidama. Nendega peab tegelema nagu õpetaja. Just väiksemate lastega peavad vanemad muretsema, et koolitööd saaksid õigesti esitatud. Samuti peab naine kodus kogu selle rühma ära toitma.