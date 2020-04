Vabarnat jahmatas abivajajate hulk

«Mõned inimesed kommenteerisid ja tuli ka kaks kirja postkasti. Mõtlesin, et vat kui tore, et abivajajaid polegi nii palju... aga täna hommikul avastasin, et see oli ainult jäämäe tipp. Leidsin üle 80 kirja Facebooki sõnumite teisest kaustast. Lugesin kõik läbi ja nutsin 10 minutit...» tunnistas Vabarna mõni päev tagasi tehtud postituses.

«Jah, on palju neid, kellel on palju lapsi ja kui oleks veel üks arvuti kodus, siis saaks õppetööd paremini teha. Aga on neid, kellele see üks arvuti oleks elumuutev abiline, et nad saaksid oma energia suunata palju suuremate murede lahendamisele,» tõdes Vabarna.