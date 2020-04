Professor: kriisi ajal otsitakse pelgupaika

Eestis on meil seni hästi läinud ning Tallinnas, aga ka Tartus ja Pärnus on levik kontrolli all olnud. Seda võib pidada lausa väikeseks imeks. Siinkohal tuleb tunnustada ka Eesti suuremate linnade linnapäid, kes on kõik olnud kriisi puhkedes otsustavad ning püüdnud pigem käia ajast sammu ees kui järel. Tallinna ja Tartu linnapea on ise aktiivselt välja pakkunud meetmeid, kuidas viiruse levik võimalikult kiirelt kontrolli alla saada. Aga risk suurtes linnades jääb. Isegi kui mittevajalikud liikumised viia nulli, peavad inimesed ikkagi liikuma, kes minema tööle, kes poodi, kes arsti juurde.

Mis on teine teema?

Teiseks: viiruse levik on saanud alguse kahte teed pidi. See toodi Eestisse teiste poolt ning siin oli õnnetuks sündmuseks Saaremaal toimunud võrkpallimäng. Teisalt tõid viiruse Eestisse meie oma inimesed, kes reisisid välismaale. Tagantjärele teame, et kõige riskantsem oli talvisel koolivaheajal minna Põhja-Itaaliasse.

Reisijate seas on ülekaalus jõukamad inimesed, kes pigem töötavad kontoris ning saavad praegu ümber lülituda kaugtööle. On väga oluline, et viirus ei leviks teistesse ametirühmadesse, eriti nendesse, kes ei saa sama lihtsalt asuda kaugtööd tegema. Ka kontorinimesed käivad poes ning nii see levik teiste ametirühmadeni jõuda võibki – kõige tõenäolisemalt kaupluses töötavate inimesteni.

Ja kolmandaks?

Kriisi ajal on tavapärane see, et inimesed hakkavad otsima endale pelgupaika. Ja kui linnas pole vaja enam olla selleks, et käia tööl ja koolis, on loogiline, et osa inimesi kolib linnast välja maale. See võib olla ka väga õige valik, sest teame psühholoogide uurimustest, et enese isoleerimine võib olla negatiivsete psühholoogiliste mõjudega. Samuti on linnakorteris keerulisem kogu pere tööd ja õppimist korraldada, samuti on keerulisem loodusesse värskendama minna.

Näeme, kuidas linnadest välja valgumise muster kordub riigist riiki: näiteks Prantsusmaal, Soomes, Eestis. Praegu toimub inimeste massiline liikumine linnadest maale Indias. Kuigi see on paljudele ka ainuvõimalik samm, on oluline, et selline inimeste riigisisene ümberpaiknemine ei kannaks viirusohtu teistesse riigi piirkondadesse.

Enese isoleerimine võib olla negatiivsete psühholoogiliste mõjudega.

Seetõttu peaksid linnast maale kolijad olema väga ettevaatlikud ning pidama eriti hoolsalt kinni pikivahe hoidmise reeglist ning vältima võimalikult palju kohalikke kontakte kas naabritega või poes käimisel.

Samuti tuleb silmas pidada, et maal on arstiabi kaugemal kui linnas. Valmis peab olema plaan, kuidas kiirelt linna tagasi jõuda, eriti siis, kui ühistransport enam ei toimi ja kiirabi on ülekoormatud.

Aga kui keelaks linnast maale valgumise ära – linlased ei lähe suvilasse, vaid istuvad oma kodus edasi?

See on väga keeruline küsimus. Tõesti, praegune inimeste maale liikumine kätkeb endas riske seoses viiruse levikuga üle riigi ning inimeste kaugenemisega arstiabist. Kui aga võtta pikem ajahorisont, siis muutub vaatenurk teistsuguseks. Oleme Eestis pikka aega muret tundnud Eesti regionaalpoliitika üle, et inimesed lahkuvad massiliselt maalt ning elu koondub linnadesse ja eriti Tallinnasse. Praegune kriis on nii ka mõnes mõttes maapiirkondade võimalus.

Kui tihti te oma suvekodus käite?